Non c'è pace per la Croazia: nuova scossa di terremoto (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Rilevata pochi minuti fa una nuova scossa di magnitudo 5.3, non lontana da Petrinja, già distrutta dalla più forte scossa di alcuni giorni fa. La paura in Croazia è ancora presente, nelle anime e nella quotidianità delle persone: oggi, pochi minuti fa, una nuova scossa di magnitudo 5.3 ha fatto tremare la terra. La scossa è stata rilevata esattamente all'incirca alle ore 18.00 rispetto all'orario dell'Italia, in una zona molto vicina sia alla già colpita Petrinjia che alla capitale Zagabria. Petrinja era già stata totalmente distrutta dalla più forte scossa di questo sciame sismico verificatosi a partire dagli ultimi giorni dell'anno: una violentissima scossa di magnitudo 6.4 che era stata rilevata il 29 ...

