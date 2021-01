“No, ma che fai?!”. Amadeus senza parole a I soliti ignoti: costretto a riprendere più volte l’ospite vip (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Puntata scoppiettante e inedita quella de ‘I soliti ignoti’, andata in onda nella serata del 5 gennaio. Probabilmente per la prima volta da quando conduce il programma, il conduttore Amadeus ha avuto molta fatica ad arrivare alla conclusione. Tutta ‘colpa’ del concorrente vip in gioco, Giucas Casella, che ne ha combinate di tutti i colori. Ovviamente il mago ha anche fatto divertire moltissimo milioni di telespettatori, ma ha anche avuto degli atteggiamenti decisamente sopra le righe. L’uomo ha quindi preso parte alla puntata della vigilia dell’Epifania e si è impegnato tantissimo per cercare di indovinare cosa facevano i personaggi in gioco e soprattutto il parente misterioso. Casella però si è scatenato in ogni momento della puntata, a tal punto che il presentatore ha avuto grossissime difficoltà a contenere i suoi comportamenti. Tra ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Puntata scoppiettante e inedita quella de ‘I’, andata in onda nella serata del 5 gennaio. Probabilmente per la prima volta da quando conduce il programma, il conduttoreha avuto molta fatica ad arrivare alla conclusione. Tutta ‘colpa’ del concorrente vip in gioco, Giucas Casella, che ne ha combinate di tutti i colori. Ovviamente il mago ha anche fatto divertire moltissimo milioni di telespettatori, ma ha anche avuto degli atteggiamenti decisamente sopra le righe. L’uomo ha quindi preso parte alla puntata della vigilia dell’Epifania e si è impegnato tantissimo per cercare di indovinare cosa facevano i personaggi in gioco e soprattutto il parente misterioso. Casella però si è scatenato in ogni momento della puntata, a tal punto che il presentatore ha avuto grossissime difficoltà a contenere i suoi comportamenti. Tra ...

