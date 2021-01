Nissan Juke Enigma design e connettività

(Di mercoledì 6 gennaio 2021)lancia una nuova versione speciale, in edizione limitata, di. Il crossover coupé del costruttore giapponese si distingue ancora di più per il suoe la

webecodibergamo : Abbiamo aggiornato la rubrica dei motori - moneypuntoit : ?? Nissan Juke Enigma: nuova edizione del SUV ?? - broby68 : Nissan JUKE ENIGMA: nuova versione speciale all’insegna del design e della connettività - VillaggioTecno : Nissan JUKE ENIGMA: nuova versione speciale all’insegna del design e della connettività - _autoblog : Nissan Juke Enigma: nuova versione speciale in serie limitata -

Ultime Notizie dalla rete : Nissan Juke

Il crossover Nissan Juke di seconda generazione è disponibile in sei diversi allestimenti che condividono il motore benzina 3 cilindri da un litro. I prezzi variano da 21 mila a 28.260 euro. Una gamma ...Il nuovo allestimento, proposto in edizione limitata, porta in dote per la prima volta la compatibilità con l'assistente vocale ...