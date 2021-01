Nicolò Zaniolo smette di seguire Fedez sui social? Ecco cosa è successo (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Da giorni al centro dell’attenzione, Nicolò Zaniolo continua a far discutere. Il giovane centrocampista della Roma, dopo le vicende personali che hanno alimentato numerosi gossip, avrebbe deciso di prendersi una pausa dai social. Tuttavia, al popolo del web non sfugge nulla. In molti hanno infatti notato un dettaglio che, invece di far affievolire le polemiche, … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Da giorni al centro dell’attenzione,continua a far discutere. Il giovane centrocampista della Roma, dopo le vicende personali che hanno alimentato numerosi gossip, avrebbe deciso di prendersi una pausa dai. Tuttavia, al popolo del web non sfugge nulla. In molti hanno infatti notato un dettaglio che, invece di far affievolire le polemiche, … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

OfficialASRoma : ?????? #RomaAwards ?????? ?? Il nostro gol più bello del 2020 è quello di Nicolò Zaniolo in casa della SPAL ???? #ASRoma - OfficialASRoma : ?????? #RomaAwards ?????? ?? Il miglior assist del 2020 è quello di Nicolò Zaniolo per Diego Perotti in Juventus-Roma ??????… - vxttoo : RT @Astrocolo: Cerco twitterina da ingravidare per poi scappare mi chiamo Nicolò come Zaniolo - Dalla_SerieA : Nainggolan difende Zaniolo: 'Massacrato come me' - - Kalesy16 : RT @OfficialASRoma: ?????? #RomaAwards ?????? ?? Il miglior assist del 2020 è quello di Nicolò Zaniolo per Diego Perotti in Juventus-Roma ?????? #A… -