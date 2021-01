Nel processo al mister della Novese sono sparite le prove sulle presunte molestie alle giocatrici

Leggi su agi

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) AGI - Unnatore di una squadra di calcio femminile sospeso nove mesi dalla giustizia sportiva per insultiproprieper “motivi legati all'orientamento sessuale e all'aspetto fisico”, ma assolto da altre e più gravi accuse, tra cui quella di. In relazione a queste ultime, la Procura Federale si è ‘dimenticata', come mostrano i documenti letti dall'AGI, digare le possibilinel primo grado per motivi non noti. La vicenda, che domani verrà analizzata dalla Corte d'Appello Federale e nasce dalla lettera di un genitore alla Federazione, è quella di Giuseppe Maurizio Fossati,nella stagione 2019/20 e in quella precedenteNovese Calcio, squadra di Novi Ligure, provincia di Alessandria, che militava in ...