Negazionisti Covid, fermano l’ambulanza in Porsche: “Fate solo finta” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Un uomo ed una donna, ferventi Negazionisti Covid, intercettano l’ambulanza che corre a sirene spiegate e riprendono la cosa: “Emergenza falsa”. Negazionisti Covid strike back! Non è il titolo di una pellicola cinematografica demenziale, anche se potrebbe benissimo esserlo. Purtroppo la cosa corrisponde a triste realtà e riguarda l’ennesima assurdità messa in atto da chi L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Un uomo ed una donna, ferventi, intercettanoche corre a sirene spiegate e riprendono la cosa: “Emergenza falsa”.strike back! Non è il titolo di una pellicola cinematografica demenziale, anche se potrebbe benissimo esserlo. Purtroppo la cosa corrisponde a triste realtà e riguarda l’ennesima assurdità messa in atto da chi L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

MaurilioVitto : RT @Antonio_Caramia: Uno dei tanti #negazionisti che, dopo essersi ammalato di #COVID19, si è ricreduto. 'Sono tutti #negazionisti con il #… - giorgiovascotto : RT @Antonio_Caramia: Uno dei tanti #negazionisti che, dopo essersi ammalato di #COVID19, si è ricreduto. 'Sono tutti #negazionisti con il #… - IleniaGiagnoni : Per i negazionisti. Le vedove dei morti #Covid unite per farsi forza: 'La notte è il momento più duro' - GVIGNADUZZI : RT @LucillaMasini: Novara, dottoressa fisioterapista: 'Non ricevo pazienti che hanno fatto il vaccino anti-Covid, sono contagiosi per 42 gi… - silviamatt64 : RT @Antonio_Caramia: Uno dei tanti #negazionisti che, dopo essersi ammalato di #COVID19, si è ricreduto. 'Sono tutti #negazionisti con il #… -