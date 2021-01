Negazionista si ammala di covid: "Ho sbagliato. Non fate come me. Il virus è brutale" (Di mercoledì 6 gennaio 2021) In un letto d’ospedale è arrivato il pentimento. Chuck Stacey, 50enne della Florida, era un Negazionista del covid. Rifiutava di rispettare le precauzioni anti contagio, convinto fosse tutta un’invenzione. Quando è risultato positivo lo scorso 27 dicembre è stato costretto a ricredersi. Il virus l’ha colpito in maniera violenta e lui ha deciso di documentare sui social la malattia, per far ricredere chi è caduto nel suo stesso errore. “Pensavo fosse una normale influenza e non ho preso molte precauzioni. Ammetto di essermi sbagliato. Il covid è brutale” ha raccontato alla Cnn “Le mascherine sono fondamentali per cercare di gestire la pandemia. Non avrei mai immaginato che il mio corpo potesse debilitarsi a questo punto”. “A casa quando mi alzavo, svenivo. Il mio copro era debolissimo ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 6 gennaio 2021) In un letto d’ospedale è arrivato il pentimento. Chuck Stacey, 50enne della Florida, era undel. Rifiutava di rispettare le precauzioni anti contagio, convinto fosse tutta un’invenzione. Quando è risultato positivo lo scorso 27 dicembre è stato costretto a ricredersi. Ill’ha colpito in maniera violenta e lui ha deciso di documentare sui social la malattia, per far ricredere chi è caduto nel suo stesso errore. “Pensavo fosse una normale influenza e non ho preso molte precauzioni. Ammetto di essermi. Il” ha raccontato alla Cnn “Le mascherine sono fondamentali per cercare di gestire la pandemia. Non avrei mai immaginato che il mio corpo potesse debilitarsi a questo punto”. “A casa quando mi alzavo, svenivo. Il mio copro era debolissimo ...

