Negazionista si ammala di Covid: “Ho sbagliato, mettete le mascherine” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Si dice che solo gli stolti non cambiano mai idea. La propria opinione sul Covid l’ha senz’altro modificata Chuck Stacey, 50enne della Florida, fino a poco tempo fa Negazionista convinto. Poi il pentimento, quando quel virus che riteneva farlocco lo ha costretto a stare in un letto d’ospedale. L’uomo, infatti, lo scorso 27 dicembre è risultato positivo al Covid. Il virus purtroppo lo ha colpito in maniera violenta, e così il 50enne ha deciso di documentare sui social la malattia, con la speranza di far ricredere chi ancora reputa che sia tutto un bluff. “Pensavo fosse una normale influenza e non ho preso molte precauzioni. Ammetto di essermi sbagliato. Il Covid è brutale”, ha raccontato. L’uomo, che fino a poco tempo fa negava l’esistenza del virus, ora ammette alla Cnn: “Le mascherine ... Leggi su tpi (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Si dice che solo gli stolti non cambiano mai idea. La propria opinione sull’ha senz’altro modificata Chuck Stacey, 50enne della Florida, fino a poco tempo faconvinto. Poi il pentimento, quando quel virus che riteneva farlocco lo ha costretto a stare in un letto d’ospedale. L’uomo, infatti, lo scorso 27 dicembre è risultato positivo al. Il virus purtroppo lo ha colpito in maniera violenta, e così il 50enne ha deciso di documentare sui social la malattia, con la speranza di far ricredere chi ancora reputa che sia tutto un bluff. “Pensavo fosse una normale influenza e non ho preso molte precauzioni. Ammetto di essermi. Ilè brutale”, ha raccontato. L’uomo, che fino a poco tempo fa negava l’esistenza del virus, ora ammette alla Cnn: “Le...

Ultime Notizie dalla rete : Negazionista ammala Negazionista si ammala di covid: "Ho sbagliato. Non fate come me. Il virus è brutale" L'HuffPost Negazionista si ammala di covid: "Ho sbagliato. Non fate come me. Il virus è brutale"

Il racconto di Chuck Stacey alla Cnn: "Il virus è brutale. Non avrei mai immaginato che il mio corpo potesse debilitarsi a questo punto” ...

Negazionista si pente: «Ho sbagliato, l'ho capito in ospedale»

PESARO - Negava la pericolosità del Covid-19, lo escludeva come causa delle morti, non credeva alle immagini delle corsie ospedaliere stracolme, era scettico che le ambulanze con la sirena azionata tr ...

