Natalia Paragoni, ecco perché non sono andata da Andrea Zelletta (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Dopo che Alfonso Signorini ha rivelato ad Andrea Zelletta, attualmente inquilino della casa del GFVIP, che la sua fidanzata Natalia Paragoni ha rifiutato di presenziare alla puntata e di vederlo per chiarire la situazione, fra i due si sta evolvendo anche se a distanza. Andrea ha compreso la scelta di Natalia, o almeno così sembra, anche se la diffida alla redazione del programma è apparsa ad alcuni esagerata. A parlare in queste ore proprio l'ex corteggiatrice che in una storia pubblicata su Instagram ha provato a spiegare i rumors che le attribuirebbero un tradimento ai danni del fidanzato. Natalia ha provato a chiarire la sua posizione cercando anche di non alimentare il gossip sul fatto che la scorsa estate avesse tradito Andrea.

