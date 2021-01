Napoli-Spezia, ore 18.00: le formazioni ufficiali (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Le scelte ufficiali di Gattuso e Italiano per il match della 16ª giornata di Serie A tra Napoli e Spezia Leggi su 90min (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Le sceltedi Gattuso e Italiano per il match della 16ª giornata di Serie A tra

sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliSpezia ?? - CarolRadull : Today's SERIE A Fixtures Cagliari vs Benevento 2.30pm Atalanta vs Parma 5pm Bologna vs Udinese 5pm Crotone vs R… - bet365 : Atalanta v Parma Crotone v Roma Lazio v Fiorentina Sampdoria v Inter Milan Sassuolo v Genoa Napoli v Spezia AC Mila… - napolimagazine : DIRETTA ONLINE - Serie A, Napoli-Spezia: live report, statistiche, formazioni, dettagli e precedenti - apetrazzuolo : DIRETTA ONLINE - Serie A, Napoli-Spezia: live report, statistiche, formazioni, dettagli e precedenti -