Napoli-Spezia live dalle 18: Gattuso lancia Lozano falso nove (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Cerca continuità, il Napoli di Gattuso. Dopo la roboante vittoria di Cagliari (4-1), gli azzurri sono a caccia della prima vittoria dell'anno allo stadio Diego Armando Maradona contro lo... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Cerca continuità, ildi Gattuso. Dopo la roboante vittoria di Cagliari (4-1), gli azzurri sono a caccia della prima vittoria dell'anno allo stadio Diego Armando Maradona contro lo...

sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliSpezia ?? - CarolRadull : Today's SERIE A Fixtures Cagliari vs Benevento 2.30pm Atalanta vs Parma 5pm Bologna vs Udinese 5pm Crotone vs R… - bet365 : Atalanta v Parma Crotone v Roma Lazio v Fiorentina Sampdoria v Inter Milan Sassuolo v Genoa Napoli v Spezia AC Mila… - riporip : RT @BelissimoGioco: Full Time Scores: Cagliari 1-2 Benevento Bologna 2-2 Udinese Crotone 1-3 Roma Lazio 2-1 Fiorentina Sampdoria 2-1 Inter… - ElTioToto_ : RT @1926_cri: Napoli-Spezia. Stadio Diego Armando Maradona. -