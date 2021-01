Napoli-Spezia, Italiano convoca subito il nuovo acquisto: Riccardo Saponara (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Alle ore 18 Napoli e Spezia scenderanno in campo per il turno infrasettimanale di Serie A. Allo stadio Diego Armando Maradona la squadra di Rino Gattuso cerca la seconda vittoria consecutiva per confermarsi tra le squadre pretendenti ad un posto per la prossima Champions League. Tra gli azzurri non ci sarà, ovviamente, Victor Osimhen. L’attaccante L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Alle ore 18scenderanno in campo per il turno infrasettimanale di Serie A. Allo stadio Diego Armando Maradona la squadra di Rino Gattuso cerca la seconda vittoria consecutiva per confermarsi tra le squadre pretendenti ad un posto per la prossima Champions League. Tra gli azzurri non ci sarà, ovviamente, Victor Osimhen. L’attaccante L'articolo

CarolRadull : Today's SERIE A Fixtures Cagliari vs Benevento 2.30pm Atalanta vs Parma 5pm Bologna vs Udinese 5pm Crotone vs R… - bet365 : Atalanta v Parma Crotone v Roma Lazio v Fiorentina Sampdoria v Inter Milan Sassuolo v Genoa Napoli v Spezia AC Mila… - Inter_en : ?? | A GREAT EIGHT! ? Torino ? Sassuolo ? Bologna ? Cagliari ? Napoli ? Spezia ? Verona ? Crotone How are we all f… - ilnapolionline : Vincenzo Italiano (all. Spezia): 'A Napoli vogliamo invertire la rotta' - - another_tips : Bet 3: 160/1 Napoli v Spezia: Napoli and O 2.5 Goals. Sampdoria v Inter: Inter and O 2.5 Goals. Crotone v Roma:… -