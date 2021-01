Napoli-Spezia 1-2, le pagelle di CalcioWeb: clamoroso al San Paolo, impresa della squadra di Italiano (Di mercoledì 6 gennaio 2021) clamoroso al San Paolo nella partita del campionato di Serie A tra Napoli e Spezia, tantissime emozioni nella partita della 16esima giornata del campionato di Serie A come emerge anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. Partita sorprendente della squadra di Italiano che si è confermata pericolosissima in fase di contropiede, troppe disattenzioni per la compagine di Gattuso ed errori in difesa. Il primo tempo non si sblocca, nella ripresa succede di tutto. Il Napoli passa in vantaggio con un gol di Petagna, lo Spezia non demorde e riesce a ribaltare tutto: prima Nzola su calcio di rigore, poi è Pobega a siglare il definitivo 1-2. Lo Spezia ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 6 gennaio 2021)al Sannella partita del campionato di Serie A tra, tantissime emozioni nella partita16esima giornata del campionato di Serie A come emerge anche dallepubblicate dalla redazione di. Partita sorprendentediche si è confermata pericolosissima in fase di contropiede, troppe disattenzioni per la compagine di Gattuso ed errori in difesa. Il primo tempo non si sblocca, nella ripresa succede di tutto. Ilpassa in vantaggio con un gol di Petagna, lonon demorde e riesce a ribaltare tutto: prima Nzola su calcio di rigore, poi è Pobega a siglare il definitivo 1-2. Lo...

SkySport : NAPOLI-SPEZIA 1-2 Risultato finale ? ? #Petagna (58’) ? rig. #Nzola (68’) ? #Pobega (82’) ? SERIE A – 16^ giornata… - CarolRadull : Today's SERIE A Fixtures Cagliari vs Benevento 2.30pm Atalanta vs Parma 5pm Bologna vs Udinese 5pm Crotone vs R… - bet365 : Atalanta v Parma Crotone v Roma Lazio v Fiorentina Sampdoria v Inter Milan Sassuolo v Genoa Napoli v Spezia AC Mila… - LucaSince1982 : RT @ilciccio67: Impresa titanica dello Spezia. Va a Napoli massacrato dalle assenze, anche per covid. Va sotto. La pareggia. Resta in dieci… - brysonstiller21 : @MrGenius_Tips Napoli lost to spezia -