Napoli | la frode del cioccolato scaduto e rivenduto | il video che ha fatto scattare le indagini dei Nas

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Forbici alla mano, seduto di fronte a decine di contenitori con le confezioni di una nota marca di, si occupava di tagliare la data di scadenza prima di immettere i prodotti sul mercato. Il, che lo riprendeva, è diventato virale e i carabinieri del Nas disono riusciti a identificarlo e a rintracciarlo. Così un uomo di Casoria è stato denunciato per tentatain commercio e circa 3mila pezzi disono stati sequestrati prima che potessero arrivare nelle case degli italiani nel giorno dell’Epifania. L'articolo proviene da IlQuotidiano.

Immagini sul web in cui si qualcuno che agiva sulle date di scadenza dalle confezioni di cioccolata da immettere sul mercato per l’Epifania. E’ scattata così una indagine, ed è stato individuato il lu ...Trovato e denunciato l'uomo della truffa del cioccolato scaduto che ieri ha fatto il giro del web. La merce era in un capannone a Casoria ...