Napoli, Gattuso: “Difficile accettare la sconfitta, siamo troppo schizofrenici” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Incredibile al San Paolo: il Napoli cade in casa contro lo Spezia. Gli azzurri perdono terreno prezioso e vedono riavvicinarsi Atalanta, Sassuolo e Lazio.caption id="attachment 1048785" align="alignnone" width="1024" Napoli Gattuso, getty/captionLE PAROLE DI GattusoIl tecnico Gennaro Gattuso analizza la sconfitta ai microfoni di DAZN: "Non so se è questione di cattiveria sotto porta. Oggi è Difficile parlare di questa partita. Dobbiamo capire perché ci succede. Quando sbagliamo un passaggio, iniziamo ad avere paura. siamo i primi in Europa per occasioni create. siamo una squadra che ancora è troppo nervosa. Non accettiamo che possiamo prendere l'1-1 e compromettiamo le partite. Alla prima difficoltà ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Incredibile al San Paolo: ilcade in casa contro lo Spezia. Gli azzurri perdono terreno prezioso e vedono riavvicinarsi Atalanta, Sassuolo e Lazio.caption id="attachment 1048785" align="alignnone" width="1024", getty/captionLE PAROLE DIIl tecnico Gennaroanalizza laai microfoni di DAZN: "Non so se è questione di cattiveria sotto porta. Oggi èparlare di questa partita. Dobbiamo capire perché ci succede. Quando sbagliamo un passaggio, iniziamo ad avere paura.i primi in Europa per occasioni create.una squadra che ancora ènervosa. Non accettiamo che posprendere l'1-1 e compromettiamo le partite. Alla prima difficoltà ...

Gazzetta_it : #Osimhen che pasticcio! Violate tutte regole anti #Covid: #Gattuso furioso, maxi multa in arrivo... #Napoli - paskteer : @cirilloest @annatrieste @sscnapoli gattuso puo allenare solo in eccellenza la squadra non ha gioco e non idee ...… - GazzettaFake : Il balletto fatto sotto porta da #Lorente ed #Elmas non si vede più nemmeno nella partita di calcetto del mercoled… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DAZN - Napoli, Gattuso: 'Stiamo buttando via il campionato con questi punti persi! Scelte sbagliate, Maksimovic dovevo… - Pdv90158654 : RT @SpudFNVPN: Retwitta se vuoi CATUZZO VIA DA NAPOLI. GATTUSO ORONZO CANÀ #NapoliSpezia -