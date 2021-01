Muriel, Zapata, Gosens: l’Atalanta grattugia 3-0 il Parma e sale in classifica (Di mercoledì 6 gennaio 2021) l’Atalanta liquida senza troppi problemi la pratica Parma e sale a quota 28 punti in classifica. Zapata, Muriel e Gosens mettono la firma sul netto tre a zero del Gewiss Stadium. Una vittoria mai messa in discussione da un Parma arrivato a Bergamo in affanno e pure con diverse assenze. Gli uomini di Gasperini, che lascia in panchina Zapata, passano in vantaggio proprio con il suo sostituto Muriel, servito in modo preciso da un Ilicic a tratti incontenibile per la giovane linea difensiva avversaria. A inizio ripresa Zapata, appena entrato, si infila tra un paio difensori e batte Sepe per il raddoppio. Poi ci pensa Gosens, che sfrutta un rimpallo e solo davanti al portiere chiude la gara ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 6 gennaio 2021)liquida senza troppi problemi la praticaa quota 28 punti inmettono la firma sul netto tre a zero del Gewiss Stadium. Una vittoria mai messa in discussione da unarrivato a Bergamo in affanno e pure con diverse assenze. Gli uomini di Gasperini, che lascia in panchina, passano in vantaggio proprio con il suo sostituto, servito in modo preciso da un Ilicic a tratti incontenibile per la giovane linea difensiva avversaria. A inizio ripresa, appena entrato, si infila tra un paio difensori e batte Sepe per il raddoppio. Poi ci pensa, che sfrutta un rimpallo e solo davanti al portiere chiude la gara ...

