Mother Cabrini, la storia della missionaria dei migranti italiani in Usa

Mother Cabrini, stasera su RaiUno il film della prima cittadina americana proclamata santa che partì dall'Italia per aiutare gli ultimi.

La storia degli Stati Uniti d'America è fortemente legata all'Italia, sia nel bene sia nel male. Il motivo è l'emigrazione che in particolare da fine Ottocento raggiunse altissimi livelli. Dal nostro paese in quei decessi partirono a centinaia di migliaia di connazionali. Tra questi c'è Francesca Saverio Cabrini. Lei non raggiunse il nuovo mondo come tanti altri alla ricerca di fortuna, ma per assistere i migranti ed è stata la prima cittadina statunitense ad essere proclamata santa. Stasera RaiUno, alle 23.50, proporrà il film del 2018 Mother Cabrini della regista Daniele.

