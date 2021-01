Mother Cabrini, il film su Santa Francesca Saverio Cabrini su Rai 1 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Mother Cabrini va in onda in seconda serata su Rai 1 in prima tv a partire dalle 23.50 del giorno dell’Epifania. Il film racconta la storia di Santa Francesca Saverio Cabrini. Il film è diretto da Daniela Gurrieri e porta come sottotitolo “emigrare è una possibilità che Dio dà agli uomini”. Martedì 24 settembre scorso Leggi su youmovies (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.va in onda in seconda serata su Rai 1 in prima tv a partire dalle 23.50 del giorno dell’Epifania. Ilracconta la storia di. Ilè diretto da Daniela Gurrieri e porta come sottotitolo “emigrare è una possibilità che Dio dà agli uomini”. Martedì 24 settembre scorso

Avvenire_Nei : Stasera su Rai 1. La missione di 'Mother Cabrini' accanto agli italiani d'America - zazoomblog : Mother Cabrini il film su Santa Francesca Saverio Cabrini su Rai 1 - #Mother #Cabrini #Santa #Francesca - sm_varisco : L'altra #America. In seconda serata su @RaiUno il film #MotherCabrini di CRISTIANA Video in collaborazione con EWTN… - _PuntoZip_ : Stasera in TV: “Mother Cabrini” su Rai1 – La santa dei migranti - CeccarelliL_ : Stasera in TV: “Mother Cabrini” su Rai1 – La santa dei migranti -