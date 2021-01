Morta l’attrice Tanya Roberts: protagonista di Charlie’s Angels e bondgirl (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Nella serata di ieri è stato diramato un comunicato ufficiale che annuncia la morte dell’attrice Tanya Roberts. Confermata la morte di Tanya Roberts Dopo le accuse e le smentite dei… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Nella serata di ieri è stato diramato un comunicato ufficiale che annuncia la morte del. Confermata la morte diDopo le accuse e le smentite dei… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

claudioc : È morta l’attrice Tanya Roberts, dopo che la sua morte era stata smentita - Quotidianinet : È morta l’attrice Tanya Roberts, dopo che la sua morte era stata smentita #cronaca #spettacolo - anna_annie12 : È morta l'attrice Tanya Roberts, dopo che la sua morte era stata smentita - Il Post - angiuoniluigi : RT @Corriere: Tanya Roberts non ce l’ha fatta: morta l’attrice ex Bond girl - iirpo : RT @Corriere: Tanya Roberts non ce l’ha fatta: morta l’attrice ex Bond girl -

Ultime Notizie dalla rete : Morta l’attrice Legno, il ‘re’ dei materiali per l’edilizia green Yahoo Notizie