Morgan De Sanctis in rianimazione Drammatico incidente d' auto nella notte | asportata la milza all' ex portiere della Roma

È ricoverato in terapia intensiva, Morgan De Sanctis, ma non è in pericolo di vita. L'ex portiere di Udinese, Napoli e Roma, 43 anni, oggi dirigente giallorosso, è stato coinvolto nella notte in un Drammatico incidente stradale nella Capitale. Portato d'urgenza all'Ospedale Gemelli, ha riportato gravi danni alle costole, alcune fratturate, alla zona toracica e a quella dorsale ed è stata resa necessaria l'asportazione della milza. De Sanctis, al volante della sua Hyundai, ha perso il controllo della vettura lungo via Cristoforo Colombo, capovolgendosi. Nell'urto tremendo l'ex calciatore non ha però perso conoscenza e si è recato a Villa Stuart, la ...

