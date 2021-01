Morgan De Sanctis grave incidente d’auto: come sta il dirigente giallorosso (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Morgan De Sanctis, grave incidente d’auto per il dirigente della Roma. Ricoverato immediatamente all’ospedale Agostino Gemelli nella Capitale è stato poi operato d’urgenza. Ora è in terapia intensiva. Bruno Conti lo aspetta fuori dall’ospedale. Ecco la dinamica incidente e le operazioni subite. >> Paolo Rossi morto a 64 anni, il calcio in lutto: le cause della scomparsa del campione Morgan De Sanctis grave incidente Morgan De Sanctis è stato coinvolto in un terribile incidente stradale. L’ex portiere del Napoli, Udinese e Roma è stato immediatamente portato all’Ospedale Agostino Gemelli. Successivamente i medici hanno ritenuto necessaria ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 6 gennaio 2021)Deper ildella Roma. Ricoverato immediatamente all’ospedale Agostino Gemelli nella Capitale è stato poi operato d’urgenza. Ora è in terapia intensiva. Bruno Conti lo aspetta fuori dall’ospedale. Ecco la dinamicae le operazioni subite. >> Paolo Rossi morto a 64 anni, il calcio in lutto: le cause della scomparsa del campioneDeDeè stato coinvolto in un terribilestradale. L’ex portiere del Napoli, Udinese e Roma è stato immediatamente portato all’Ospedale Agostino Gemelli. Successivamente i medici hanno ritenuto necessaria ...

pisto_gol : In bocca al lupo a Morgan De Sanctis, vittima nella notte di un grave incidente stradale e ricoverato in terapia in… - socios : I nostri migliori auguri di pronta guarigione a Morgan De Sanctis, coinvolto questa mattina in un grave incidente s… - SkySport : Roma, incidente per De Sanctis: asportata la milza, non è in pericolo di vita. Le news - UgoBaroni : RT @Sport_Mediaset: #Roma, grave incidente per #MorganDeSanctis. Ricoverato al #Gemelli. Il direttore sportivo giallorosso è stato operato… - willycuba65 : RT @ndila80: un pensiero speciale & il mio migliore augurio di pronta guarigione a De sanctis .Forza Morgan ????? -