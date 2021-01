Mondo del calcio sotto choc, l’ex portiere della nazionale in gravi condizioni (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il direttore sportivo della Roma Morgan De Sanctis è stato coinvolto nella notte in un grave incidente stradale in via Cristoforo Colombo. l’ex portiere e attuale dirigente dei giallorossi, trasportato d’urgenza al policlinico Gemelli, in queste ore è stato sottoposto a intervento chirurgico a seguito di un’emorragia all’addome, l’intervento è riuscito e si trova in terapia intensiva. Non sarebbe in pericolo di vita. A riportare la notizia è il Messaggero. (Continua..) Secondo le prime ricostruzioni, De Sanctis stava tornando da Villa Stuart, dove si è sottoposto a un tampone, quanto intorno alla mezzanotte l’auto Hyundai su cui viaggiava si è ribaltata. Subito trasportato al Gemelli per verificare la presenza di eventuali emorragie interne e tenere sotto controllo il ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il direttore sportivoRoma Morgan De Sanctis è stato coinvolto nella notte in un grave incidente stradale in via Cristoforo Colombo.e attuale dirigente dei giallorossi, trasportato d’urgenza al policlinico Gemelli, in queste ore è statoposto a intervento chirurgico a seguito di un’emorragia all’addome, l’intervento è riuscito e si trova in terapia intensiva. Non sarebbe in pericolo di vita. A riportare la notizia è il Messaggero. (Continua..) Secondo le prime ricostruzioni, De Sanctis stava tornando da Villa Stuart, dove si èposto a un tampone, quanto intorno alla mezzanotte l’auto Hyundai su cui viaggiava si è ribaltata. Subito trasportato al Gemelli per verificare la presenza di eventuali emorragie interne e tenerecontrollo il ...

NicolaPorro : La follia del ?????????????????????????? ???????????????? non conosce limiti. L’uscita del democratico, #emanuelcleaver, sta facendo il… - chiellini : “In ogni angolo del mondo, anche in quello più nascosto e più povero, basta una palla e tutto comincia a popolarsi… - Agenzia_Ansa : #Usa: arrestato leader #ProudBoys, gruppo destra per #Trump. Nyt, prima della manifestazione del 6 gennaio. #ANSA - oloap_22510 : Quindi in pochi mesi siamo passati da @Pornhub che deve prestare i server all'INPS, all'usare nostri satelliti per… - stopridingmyD : @StalkerAnsya La tua migliore amica >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> il resto del mondo -

Ultime Notizie dalla rete : Mondo del Multinazionali e grandi imprese possono salvare il mondo del lavoro italiano Linkiesta.it Governo coi giorni contati

Siamo alla vigilia di un giorno importante per gli Stati Uniti, un giorno importante per il mondo. Le parole di Trump non lasciano adito al minimo dubbio: "Non possiamo permettere che i democratici ru ...

Wirecard in rialzo a Francoforte: titolo sale del 16%

Wirecard è tornato a crescere mercoledì, estendendo i suoi guadagni nel nuovo anno. Le azioni Wirecard sono aumentate del 16% mercoledì, dopo essere più che raddoppiate il martedì e guadagnate del 58% ...

Siamo alla vigilia di un giorno importante per gli Stati Uniti, un giorno importante per il mondo. Le parole di Trump non lasciano adito al minimo dubbio: "Non possiamo permettere che i democratici ru ...Wirecard è tornato a crescere mercoledì, estendendo i suoi guadagni nel nuovo anno. Le azioni Wirecard sono aumentate del 16% mercoledì, dopo essere più che raddoppiate il martedì e guadagnate del 58% ...