Moncalieri | incendio nella storica fabbrica della trippa | danni ingenti

A fuoco una storica fabbrica della trippa a Moncalieri. L'incendio è divampato durante la serata provocando ingenti danni alla struttura. Un incendio ha colpito nella serata del 5 gennaio la storica fabbrica della trippa di Moncalieri. Le fiamme sono divampate improvvisamente, prendendo di mira la famosa "Tripa 'd Muncalé", azienda di lunga data presente nel L'articolo proviene da Inews.it.

