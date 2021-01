Moderna | il vaccino sarà iniziato a distribuire dalla prossima settimana in Italia

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) L’riceverà le dosi dinei prossimi tre mesi fino ad un totale di un milione e trecentomila dosi. E’ previsto giàl’arrivo indelle dosi del. Complessivamente, nei prossimi tre mesi, giungeranno in1 milione e 300mila dosi, con cadenzale: 100mila a gennaio, 600mila a febbraio e 600mila a marzo. È stato infatti approvato finalmente dall’Agenzia Europea del farmaco anche il secondodopo l’approvazione il 21 dicembre delPfizer-Biontech. “L’Ema ha raccomandato la concessione di un’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata per ilanti ...

ROMA, 06 GEN - E' previsto già dalla prossima settimana l'arrivo in Italia delle dosi del vaccino Moderna. Complessivamente, nei prossimi tre mesi, giungeranno in Italia 1 milione e 300mila dosi, con ...La Commissione Europea ha "concesso un'autorizzazione condizionata all'immissione in commercio per il vaccino Covid-19 sviluppato da Moderna, il secondo vaccino Covid-19 autorizzato nell'Ue". Lo rifer ...