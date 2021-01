Moderna | il vaccino approvato dall’Ema Von Der Leyen | «Valutato come sicuro ed efficace»

(Di mercoledì 6 gennaio 2021)è il secondoche riceve l'approvazione dell'agenzia europea dopo l'ok a Pfizer-BioNTech. La presidente della Commissione Ue von der: «Buona notizia. Adesso lavoriamo a tutta velocità». Giovedì riunione Aifa per la commercializzazione

L'EMA ha approvato il vaccino Moderna. - RobertoBurioni : La Befana ci ha fatto il regalo: autorizzato dall'EMA anche il vaccino Moderna contro COVID-19. Un'altra arma efficace. - robersperanza : L'agenzia europea del farmaco ha appena approvato il vaccino covid Moderna. La sfida è ancora dura, ma quello di oggi è un altro passo avanti importante.

L'Agenzia europea del farmaco ha dato l'ok al vaccino anti-Covid di Moderna. Lo comunica la stessa Ema. Si tratta del secondo vaccino che riceve il via libera da parte dell'agenzia. Lo scorso 21 dicem ...Secondo siero autorizzato nell’Unione, dopo il via libera a quello di Pfizer-Biontech. 160 milioni le dosi prenotate dalla Commissione per gli Stati Ue, ora attesa l’autorizzazione formale da parte di ...