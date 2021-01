Milan | Pioli | “Il secondo gol ha cambiato la gara La sconfitta fa male…”

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Cade l'imbattibilità del. I rossoneri crollano in casa contro la Juventus per 3-1 e vedono riaprirsi la lotta per lo scudetto. Il tecnico Stefanocommenta il risultato di San Siro ai microfoni di Sky Sport: "Laè stata figlia della bravura dei nostri avversari nel tornare in vantaggio. Fino al 2-1 laè stata equilibrata. Abbiamo tirato molto in porta. Dopo lo svantaggio è diventato tutto più difficile. Lafa male. Valuteremo alcune situazioni difensive. La squadra ha interpretato bene la partita. Nel primo tempo non siamo stati bravi a trovare il vantaggio sfruttando alcune occasioni. Sette assenze sono tante e lo sarebbero state per chiunque. Non abbiamo perso la nostra voglia di provare. Purtroppo gli episodi e la qualità degli avversari hanno fatto la differenza. ...