Milan-Juventus | un ricordo amaro | ecco il famoso ‘gol di Muntari’ | VIDEO

AntoVitiello : AC Milan comunica che Ante Rebic e Rade Krunic sono risultati positivi ad un tampone molecolare effettuato nella gi… - capuanogio : Il #Milan sfida la #Juventus senza #Ibrahimovic, #Rebic, #Bennacer, #Krunic, #Gabbia, #Saelemaekers e #Tonali. A ce… - juventusfc : ?? Storari Pessotto Salvadore Zambrotta Verza Capello Benetti Davids Baggio Inzaghi Matri Uno #StartingXI tutto d… - FoMahmoud : RT @AntoVitiello: AC Milan comunica che Ante Rebic e Rade Krunic sono risultati positivi ad un tampone molecolare effettuato nella giornata… - fainformazione : Milan-Juventus, dove vedere in streaming e diretta tv Questa sera, alle ore 20:45, allo stadio Giuseppe Meazza, il… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Juventus

La Juventus verso le 11 è partita in pullman per Milano, dove è arrivata all'ora di pranzo: stasera alle 20.45 si giocherà regolarmente la sfida con il Milan. Non ci sono altri positivi quindi nella ...Andiamo a vedere le probabili formazioni di Milan-Juventus, big match valido per la 16^ giornata del campionato di Serie A 2020-21 ...