Milan-Juventus | Pirlo entusiasta | “Comandato la gara | a ‘San Siro’ con lo spirito giusto Gol di Calabria irregolare”

Leggi su mediagol

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Latorna a vincere a “San Siro”. Può sorridere la, che non fallisce l’ultima chiamata sulla strada dello scudetto, vincendo questa sera a “San Siro” contro il, nel big match della 16^ giornata di Serie A. I bianconeri, in gol con Chiesa e Mckkennie, ritrovano la vittoria nel derby d’Italia rilanciando le proprie ambiziosi stagionali. Lo sa bene Andreache, intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” nel post-, ha commentato la prova offerta dalla sua squadra. “Eravamo attenti e concentrati, pensiamo partita dopo partita, vedremo tra qualche mese dove saremo. E’ importante venire a giocare contro la prima in classifica con lodi comandare la partita. Chiesa? Lo abbiamo comprato per quello, per gli uno contro uno negli ultimi 30 metri. Bentancur era ...