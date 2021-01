Milan Juventus | le novità | due rossoneri positivi al Covid | Pirlo svela i convocati

AntoVitiello : AC Milan comunica che Ante Rebic e Rade Krunic sono risultati positivi ad un tampone molecolare effettuato nella gi… - juventusfc : ?? Storari Pessotto Salvadore Zambrotta Verza Capello Benetti Davids Baggio Inzaghi Matri Uno #StartingXI tutto d… - juventusfc : E’ il momento delle parole di Mister @Pirlo_official! LIVE su @JuventusTV ?? - webmagazine24 : Probabili #Formazioni #Milan-#Juventus, Serie A - FRANCESCOCOSEN9 : @realvarriale @juventusfc @Pirlo_official Fatto sta che la Juventus è partita e anche al Milan mancano ora dei gioc… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Juventus

In vista della sfida contro la Juventus, Stefano Pioli ha perso Tonali per squalifica e sposta Calhanoglu a centrocampo. Come spiega Sportmediaset, a sinistra rientra Theo Hernandez.Inizia la Supercoppa Italiana, nell'inedita formula che coinvolge quattro squadre. La Roma, quarta in campionato lo scorso anno, sfida la Juventus campione d'Italia in carica.