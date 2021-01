Milan Juventus formazioni ufficiali | Pirlo schiera Frabotta a sorpresa

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 6 gennaio 2021)– Partita fondamentale quella di questa sera. A San Sirosfida Pioli, con tante assenze importanti, sia da una parte che dall’altra. I bianconeri faranno a meno di Cuadrado e Alex Sandro positivi al Covid mentre Morata è ko per infortunio. Due positivi anche nel, ovvero Rebic e Krunic, inoltre tantissimi infortunati, su tutti Ibra e Bennacer, con Tonali squalificato.deve vincere per accorciare sulcapolista e sull’Inter che ha perso a Genova contro la Samp., chi gioca Assenze pesanti. Il tecnico in difesa ha un Alex Sandro in meno, positivo al Covid-19, così come Cuadrado: alla luce dell’assenza forzata di entrambi, Danilo sarà ...