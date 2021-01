Milan-Juventus | Chiesa | “Vittoria di tutto il gruppo Dybala e Ronaldo? Vedono ciò che altri non possono vedere”

Leggi su mediagol

(Di giovedì 7 gennaio 2021) "Sto bene, ho avuto solo un problema all'anca, domani recupererò, niente di serio. Ho fattoda solo, non correvo bene e sono dovuto uscire. Quest'anno è diverso dall'anno scorso. Anche se non segni devi giocare bene e questo te lo spiegano i senatori all'interno dello spogliatoio".Così il match winner del derby d'Italia tra, Federico, intervenuto nel post-gara per analizzare laottenuta questa sera dalla sua squadra che frena i rossoneri primi in classifica." Il mister mi chiede di creare superiorità numerica, poi quando giochi conpiù facile,cose chenon. In allenamento io e Kulusevski ci ...