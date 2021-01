Milan | Braglia | “Se passa contro la Juventus è da Scudetto” News

PianetaMilan : .@acmilan, #Braglia: 'Se passa contro la @juventusfc è da Scudetto' / News - #ACMilan #Milan #SempreMilan #Juventus - milansette : TMW RADIO - Braglia: 'Milan, se i giovani superano l'esame Juve lo Scudetto è possibile' - sportli26181512 : TMW RADIO - Braglia: 'Milan, se i giovani superano l'esame Juve lo Scudetto è possibile': L'ex portiere rossonero S… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Braglia: 'Juve che annaspa non è normalità. Se Milan vince...' - TUTTOJUVE_COM : Braglia: 'Juve che annaspa non è normalità. Se Milan vince...' -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Braglia

Pianeta Milan

L'ex portiere rossonero Simone Braglia a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato così della sfida tra Milan e Juventus: "Non è ...Simone Braglia, ex portiere, ha detto la sua su Milan-Juve ai microfoni di TMW Radio. "Non è normale vedere una Juve che annaspa, è in una fase di rinnovamento. Il ...