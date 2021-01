“Mi sono rivolto al mio avvocato”: l’attore capitolino sbotta dopo insulti e minacce (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Oggigiorno sempre più spesso, soprattutto in questo ultimo periodo, esprime la propria opinione sembra essere diventato qualcosa di proibitivo. Eh si perché sempre con più frequenza ormai sembra che tutti possano liberamente contrattaccare attraverso insulti, insinuazioni o addirittura minacce. E’ quello che è successo all’attore e regista italiano, Enrico Montesano per avere espresso la propria opinione in merito alla situazione generale sulla pandemia, sul Coronavirus e sui vaccini. l’attore avrebbe semplicemente dichiarato, come al momento, preferisca avvalersi di cure alternative qualora c’è ne fosse bisogno, visto che alcuni farmaci hanno scientificamente guarito tante persone che sono state purtroppo colpite dal virus. Queste infatti le parole usate da Montesano: “Mi ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Oggigiorno sempre più spesso, soprattutto in questo ultimo periodo, esprime la propria opinione sembra essere diventato qualcosa di proibitivo. Eh si perché sempre con più frequenza ormai sembra che tutti possano liberamente contrattaccare attraverso, insinuazioni o addirittura. E’ quello che è successo ale regista italiano, Enrico Montesano per avere espresso la propria opinione in merito alla situazione generale sulla pandemia, sul Coronavirus e sui vaccini.avrebbe semplicemente dichiarato, come al momento, preferisca avvalersi di cure alternative qualora c’è ne fosse bisogno, visto che alcuni farmaci hanno scientificamente guarito tante persone chestate purtroppo colpite dal virus. Queste infatti le parole usate da Montesano: “Mi ...

