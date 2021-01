Meteo Week End neve forte al Nord Italia | poi neve diffusa

Leggi su meteogiornale

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) PrevisioniEuropa. PrevisioniEuropa.conContinuiamo a vedere la previsione di un’abbondante nevicata che dovrebbe interessare gran parte dell’Emilia-Romagna. E stavolta la previsione dic’è anche in Romagna, dove nevicherà probabilmente su tutta la fascia pedemontana, mentre nella costa si avrà pioggia, così anche verso il Delta del Po. Forti nevicate si avranno sull’Appennino Tosco-Emiliano in coincidenza della fascia montana verso San Marino e poi in Umbria nell’Appennino, come ancora nell’Appennino marchigiano. Nevicherà su tutto l’Appennino Abbruzzese. Ma lainteresserà gran parte della ...