Meteo metà Gennaio | grande Gelo russo avanza verso Europa e Italia

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) L’inverno continua a mostrare il suo volto freddo e nevoso in questa prima parte dell’anno, per via di una vasta saccatura artica che abbraccia gran parte d’. Il clima è però freddo, ma non gelido, trattandosi di masse d’aria di natura artico marittima, almeno per il momento. Ora dopo l’Epifania si concretizzeranno alcune importanti novità. La saccatura artica ruoterà il suo asse sbilanciandosi sulla Penisola Iberica. In tal modo, l’aria fredda artica punterà dapprima più ad ovest e sul nostro Paese si faranno strada masse d’aria un po’ più temperate, almeno sulle regioni del Sud. L’affondo dell’aria freddala Penisola Iberica e Marocco innescherà notevoli contrasti, determinando lo sviluppo di una profonda ciclogenesi che poi farà ingresso sul Mediterraneo Occidentale. Un fortissimo richiamo caldo dal Sahara investirà il Sud ...