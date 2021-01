Meteo Italia verso il 21 gennaio: Inverno al bivio, tra GELO e Anticiclone (Di mercoledì 6 gennaio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Proseguiamo le nostre analisi del lungo termine evidenziando come i modelli matematici di previsione stiano ancora cercando di trovare la quadra. La quadra su una dinamica atmosferica che potrebbe condurci verso condizioni Meteo climatiche fortemente invernali e in tal senso alcune uscite modellistiche continuano a supportare interessantissimi movimenti delle strutture di Alta e Bassa Pressione. L’Alta Pressione delle Azzorre, ad esempio, nelle prossime 2 settimane potrebbe riportarsi a ridosso dell’Europa occidentale o sulla Penisola Iberica, cercando di dirigersi verso nord-nordest. Dall’altro lato, quello orientale, un’enorme massa d’aria gelida dovrebbe prendere possesso dell’Europa dell’est e non sarà poi così distante dalle nostre regioni. Cosa significa? Molto ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 6 gennaio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Proseguiamo le nostre analisi del lungo termine evidenziando come i modelli matematici di previsione stiano ancora cercando di trovare la quadra. La quadra su una dinamica atmosferica che potrebbe condurcicondizioniclimatiche fortemente invernali e in tal senso alcune uscite modellistiche continuano a supportare interessantissimi movimenti delle strutture di Alta e Bassa Pressione. L’Alta Pressione delle Azzorre, ad esempio, nelle prossime 2 settimane potrebbe riportarsi a ridosso dell’Europa occidentale o sulla Penisola Iberica, cercando di dirigersinord-nordest. Dall’altro lato, quello orientale, un’enorme massa d’aria gelida dovrebbe prendere possesso dell’Europa dell’est e non sarà poi così distante dalle nostre regioni. Cosa significa? Molto ...

