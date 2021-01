METEO Italia. Nel weekend maltempo e in arrivo altra neve fino in pianura (Di mercoledì 6 gennaio 2021) METEO SINO AL 12 GENNAIO 2021, ANALISI E PREVISIONE Le spire del vortice ciclonico freddo avvolgono l’Italia, con condizioni che si mantengono diffusamente instabili. L’area di bassa pressione è così energica grazie alla presenza dell’aria fredda in quota che, interagendo con il Mediterraneo, innesca marcati contrasti. Le basse temperature continuano a favorire nevicate fino a quote localmente molto basse al Nord e sull’Alto Appennino. Il vortice ciclonico, responsabile del maltempo sull’Italia, tende a spostarsi verso levante, convogliando ancora correnti occidentali piuttosto instabili, lungo le quali si inseriranno nuove veloci perturbazioni. Il METEO turbolento ce lo porteremo appresso ancora per diversi giorni, in attesa di una nuova fase acuta di maltempo sul ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 6 gennaio 2021)SINO AL 12 GENNAIO 2021, ANALISI E PREVISIONE Le spire del vortice ciclonico freddo avvolgono l’, con condizioni che si mantengono diffusamente instabili. L’area di bassa pressione è così energica grazie alla presenza dell’aria fredda in quota che, interagendo con il Mediterraneo, innesca marcati contrasti. Le basse temperature continuano a favorire nevicatea quote localmente molto basse al Nord e sull’Alto Appennino. Il vortice ciclonico, responsabile delsull’, tende a spostarsi verso levante, convogliando ancora correnti occidentali piuttosto instabili, lungo le quali si inseriranno nuove veloci perturbazioni. Ilturbolento ce lo porteremo appresso ancora per diversi giorni, in attesa di una nuova fase acuta disul ...

