Meteo | dubbi sulle potenzialità dell’Inverno? Mica finisce qui

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il rischio digelido.Era il mese di Ottobre, fine Ottobre per la precisione. Iniziammo a proporvi svariati approfondimenti su quelli che avrebbero potuto essere gli scenariclimatici invernali. Inizialmente prendendo in considerazione le proiezioni modellistiche, dopodiché illustrandovi le nostre idee dopo aver cominciato a mettere insieme svariati elementi. Giungemmo a una conclusione: l’Inverno non sarebbe stato quello dipinto dai modelli stagionali. Non sarebbe stato un Inverno mite, anticiclonico, soleggiato, insomma insulso. No, eravamo convinti che l’Inverno avrebbe mostrato i muscoli, fin da subito. Convinzioni dettate non dal caso, come qualcuno ha insinuato in più di una circostanza, bensì da attente analisi delle innumerevoli variabili atmosferiche. Capiamo fin troppo bene che allorquando non si hanno le basi scientifiche per ...