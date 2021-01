Messina – Tragedia in via Napoli uomo vola dal terrazzo (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Vittima un uomo residente all’isolato 26. Sul posto polizia e 118. Un uomo è morto dopo un volo di una decina metri dalla terrazza del suo palazzo. E’ accaduto questa mattina all’isolato 26 tra via Napoli e via Roma, i residenti del complesso hanno udito un tonfo e quando si sono affacciati hanno notato il Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Vittima unresidente all’isolato 26. Sul posto polizia e 118. Unè morto dopo un volo di una decina metri dalla terrazza del suo palazzo. E’ accaduto questa mattina all’isolato 26 tra viae via Roma, i residenti del complesso hanno udito un tonfo e quando si sono affacciati hanno notato il

Nunzia35694556 : RT @tutticomemily: “Io mi chiamo Tommaso non mi chiamo Cristina” “Il mio ex era dei gemelli e colgo l’occasione per dire che più che un’oc… - tutticomemily : “Io mi chiamo Tommaso non mi chiamo Cristina” “Il mio ex era dei gemelli e colgo l’occasione per dire che più che… - 63Merlini : RT @vgrienti: #28dicembre 1908. La terra trema a #Messina e #ReggioCalabria. Una #tragedia che scuote l'Italia. La #storia di una tra le pi… -

Ultime Notizie dalla rete : Messina Tragedia Tragedia a Messina, clochard trovato morto in piazza della Repubblica ilSicilia.it Covid19 e scuola, in classe fino alla terza media, nessuna certezza per le superiori

Oggi vertice con il Copmitato tecnico scientifico ma le scuole dall'infanzia fino alle medie riaprono comunque domani. Il rinvio all'11 gennaio è, invece, stato stabilito per le superiori L'articolo C ...

“Rtp Giornale edizione 05 gennaio – ore 13.50”

COVID, PRONTO SOCCORSO NEL CAOS Il covid sta mettendo a dura prova anche l'attività dei pronto soccorso degli ospedali cittadini. La notte scorsa situazione ...

Oggi vertice con il Copmitato tecnico scientifico ma le scuole dall'infanzia fino alle medie riaprono comunque domani. Il rinvio all'11 gennaio è, invece, stato stabilito per le superiori L'articolo C ...COVID, PRONTO SOCCORSO NEL CAOS Il covid sta mettendo a dura prova anche l'attività dei pronto soccorso degli ospedali cittadini. La notte scorsa situazione ...