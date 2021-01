Meno Cina e più India. L'Italia faccia come Macron (Di mercoledì 6 gennaio 2021) L’Oceano Indiano è al centro di un nuovo Grande Gioco che vede competere una molteplicità di attori statuali e regionali nel grande spazio di mare compreso fra l’Australia e le coste dell’Africa orientale e meridionale, fra il Mar Rosso e il Subcontinente Indiano; fra la Penisola Arabica e i paesi del Sud-Est Asiatico. E se nel 19° secolo “The Great Game” vide contrapporsi gli interessi imperiali di Russia e Gran Bretagna per la supremazia di quella vasta area compresa fra il Medio Oriente, l’Asia Centrale, l’Afghanistan e il Tibet, oggi la competizione si svolge prevalentemente fra due grandi attori: l’India e la Cina. Il terreno della nuova competizione geopolitica fra i due giganti asiatici è la vasta area dell’Indo-Pacifico, regione sulla quale si affacciano i due terzi della popolazione mondiale ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 6 gennaio 2021) L’Oceanono è al centro di un nuovo Grande Gioco che vede competere una molteplicità di attori statuali e regionali nel grande spazio di mare compreso fra l’Australia e le coste dell’Africa orientale e meridionale, fra il Mar Rosso e il Subcontinenteno; fra la Penisola Arabica e i paesi del Sud-Est Asiatico. E se nel 19° secolo “The Great Game” vide contrapporsi gli interessi imperiali di Russia e Gran Bretagna per la supremazia di quella vasta area compresa fra il Medio Oriente, l’Asia Centrale, l’Afghanistan e il Tibet, oggi la competizione si svolge prevalentemente fra due grandi attori: l’e la. Il terreno della nuova competizione geopolitica fra i due giganti asiatici è la vasta area dell’Indo-Pacifico, regione sulla quale si afno i due terzi della popolazione mondiale ...

La Francia è entrata nell'associazione dei paesi costieri dell'Oceano Indiano. Base per un'alleanza strategica ...

I servizi in Cina continuano l'espansione, ma il Covid si fa sentire

A dicembre l'indice Pmi Caixin sull'attività nel settore dei servizi rilevato da Caixin e Markit ha franto da 57,8 a 56,3, perché la ripresa del coronavirus ha frenato la domanda estera.

