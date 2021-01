Meloni incontra il presidente di Confindustria La mozione di sfiducia al governo supera le 250mila firme

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ildi, Carlo Bonomi, e il direttore generale Francesca Mariotti, hannoto a Roma ildi Fratelli d’Italia, Giorgiae il responsabile del dipartimento economico finanziario del partito Maurizio Leo. Lo si legge in un’altra nota di Fratelli d’Italia. «Nel corso dell’incontro sono state discusse le principali questioni economiche e fiscali di interesse delle imprese, a partire dalle norme contenute nella legge di bilancio, ritenute parziali e non sufficienti a garantire il necessario rapido rilancio dell’economia – si legge nel testo – È emersa l’assoluta necessità di intervenire con misure di immediata applicazione per fare fronte all’attuale difficile situazione economica delle imprese italiane e per favorire la ripresa degli investimenti. L’incontro tra ...