Mediobanca | la Delfin di Del Vecchio lievita attorno al 12%

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) (Teleborsa) – Leonardo Delnon si ferma e cresce ancora in, tramite il suo braccio finanziario, che arriva a sfiorare la soglia del 12%. L’imprenditore ha ottenuto l’autorizzazione della BCE a salire sino alla soglia del 20%., in base alle comunicazioni obbligatorie al mercato, ha acquistato più di 8 milioni di azioni nel periodo dal 15 al 28 dicembre, con una serie di operazioni che hanno incrementato la sua quota dello 0,92%, portando dunque la partecipazione complessiva all’11,92%.

Ultime Notizie dalla rete : Mediobanca Delfin

Il Messaggero

(Teleborsa) - Leonardo Del Vecchio non si ferma e cresce ancora in Mediobanca, tramite il suo braccio finanziario Delfin, che arriva a sfiorare la soglia del 12%. L'imprenditore ha ...Borsa italiana oggi: le azioni in primo piano Sulla Borsa di Milano, tiene banco il caso Mps con il Tesoro particolarmente attivo nelle ...