‘Matrimonio a prima vista Italia’ | la sesta edizione al via il 19 gennaio | ecco dove potremo vederla

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) L’ultimadel fortunato docu-reality Matrimonio aItalia è da poco terminata, ma Discovery è già pronta a sfornarne un’altra nell’imminente futuro. Infatti, come svelato da TvBlog, la nuovadel programma andrà in onda a partire dal 192021 sulla piattaforma streaming Discovery+. Successivamente, il reality arriverà anche in chiaro su Real Time. Dietro alla realizzazione delle nuove puntate, c’è stato uno sforzo produttivo non indifferentela situazione emergenziale legata al Covid-19. Stando a Blogo, i casting per l’2020 e 2021 dovrebbero essere stati gli stessi: Dopo aver superato con successo la prova organizzativa e produttiva dovuta al Covid-19, Matrimonio aItalia ha ...