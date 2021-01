Maria Fida Moro firma la petizione di FdI per sfiduciare Conte | “Il governo tiranneggia gli italiani”

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) “Mio figlio, Luca, ed io abbiamo deciso di aderire alla raccolta firme lanciata dall’onorevole Giorgia Meloni per ‘rispedire al mittente l’attuale’. Le ragioni sono semplicissime”. Inizia così la lettera con cui la figlia maggiore di Aldo, rende noto di aver sottoscritto ladi Fratelli d’Italia per la mozione di sfiducia nei confronti del premier Giuseppee del suoche nelle scorse ore veleggia oltre le 250mila firme.alla Meloni: “Ecco le mie ragioni” “Un’intera generazione di studenti ha già perso oltre sette mesi di scuola e, se va tutto bene perderà un altro anno – scrive la– . ...

Ultime Notizie dalla rete : Maria Fida

La figlia di Aldo Moro, Maria Fida, ha aderito alla petizione di Giorgia Meloni per promuovere il voto di sfiducia a Giuseppe Conte e punta duramente il dito contro questo governo.