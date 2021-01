Maria Chindamo, nuova rivelazione di un pentito sulla scomparsa (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Maria Chindamo: secondo Antonio Cossidente che fu informato dal pentito Emanuele Macaluso, la donna fu ucciso e il corpo dato ai maiali Foto profilo FacebookMaria Chindamo era un’imprenditrice vibonese che il 16 maggio 2016 stava tronando nella sua casa a Limbadi. Non mise mai piede nella sua abitazione. sulla sua scomparsa ci sono nuova rivelazione del collaboratore di giustizia Antonio Cossidente fatte ala Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro. Cossidente, 55 anni, originario di Potenza, ha condiviso il carcere con Emanuele Mancuso, ‘ndranghetista, capo dell’omonimo clan di Limbadi. Secondo la sua ricostruzione dei fatti, basata su quanto gli aveva detto Mancuso, l’imprenditrice su fatta a pezzi o data in ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 6 gennaio 2021): secondo Antonio Cossidente che fu informato dalEmanuele Macaluso, la donna fu ucciso e il corpo dato ai maiali Foto profilo Facebookera un’imprenditrice vibonese che il 16 maggio 2016 stava tronando nella sua casa a Limbadi. Non mise mai piede nella sua abitazione.suaci sonodel collaboratore di giustizia Antonio Cossidente fatte ala Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro. Cossidente, 55 anni, originario di Potenza, ha condiviso il carcere con Emanuele Mancuso, ‘ndranghetista, capo dell’omonimo clan di Limbadi. Secondo la sua ricostruzione dei fatti, basata su quanto gli aveva detto Mancuso, l’imprenditrice su fatta a pezzi o data in ...

