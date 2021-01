Marco Ibello è il delegato per la Campania della Federazione Italiana Golf

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Nei giorni scorsi si è tenuta l’assemblea del consiglio federale per la nomina dei nuovi delegati regionali. Per laè stato designato, aversano, dentista, socio del Volturnoda circa 20 anni. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

