Marche | tagliati i fondi all’Istituto per la Storia del Movimento di Liberazione Proteste dell’opposizione | “Un attacco alla memoria”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) È polemica sul Bilancio di previsione finanziario 2021/2023, 523 milioni di euro nel triennio, approvato dall’Assemblea Legislativa Regionale dellenella seduta del 29 dicembre 2019. La nuova Giunta di destra non conferma la concessione dei 70mila euro di contributo annuoRegionale per ladeldinelle, già ipotizzato nel Bilancio di Previsione dpassata amministrazione Ceriscioli, e la sinistra insorge gridandovendetta politica. L’assessore al Bilancio: “Mancata rendicontazione digià assegnati”. Il nuovo esecutivo in carica da ottobre 2020 aveva già annunciato il “cambiamento di paradigma”. Ma ora, al giro di boa del primo triennio di programmazione economica con ...