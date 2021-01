Manifestanti pro-Trump assaltano il Congresso Usa Biden | “Minaccia alla democrazia senza precedenti” Tycoon | “Elezioni rubate | ma andate a casa” Diversi feriti

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Iintendono occuperare il parlamento per tutta la notte. Washington è nel caos,assediato daie evacuato, stopseduta chiamata a certificare l'elezione di Joee infine arresti. Situazionenella capitale americana, dove gruppi dipro Donaldhanno fatto irruzione, alcuni armati, all'interno del complesso di Capitol Hill, dove ilera riunito la speciale sessione plenaria per la certificazione della vittoria di Joepresidenza. La Guardia nazionale insieme all'FBI armati, in azione a protezione degli edifici istituzionali. I sostenitori di ...

TizianaFerrario : Coprifuoco a Washington dalle 18 dopo che i manifestanti pro #Trump hanno forzato gli ingressi del Congresso che de… - Agenzia_Ansa : La polizia ha chiesto ai membri del Congresso Usa di tenere pronte le mascherine anti-gas per l'uso di gas contro… - fanpage : Membri del Congresso in fuga dopo i tentativi d'irruzione da parte dei manifestanti pro #Trump, caos a #Washington - serenel14278447 : RT @RaiNews: #Washington I manifestanti pro #Trump nel Congresso - lellesan79 : RT @TizianaFerrario: Coprifuoco a Washington dalle 18 dopo che i manifestanti pro #Trump hanno forzato gli ingressi del Congresso che deve… -

Si tratta di una situazione senza precedenti nella capitale, dove gruppi di manifestanti pro Donald Trump hanno fatto irruzione, alcuni armati, all’interno del complesso di Capitol Hill, dove il ...2021 Il ministro per gli Affari Europei Enzo Amendola cita una frase di JFK in un tweet in cui posta la foto di un manifestante pro-Trump seduto sullo scranno di Mike Pence in Congresso. "Nel passato ...