Mandato di arresto internazionale per Donald Trump: il motivo (Di mercoledì 6 gennaio 2021) L'Iran ha richiesto all'Interpol un'allerta rossa per un Mandato di arresto nei confronti di Donald Trump e di altri 47 funzionari americani. Drew Angerer/Getty ImagesIn relazione all'omicidio di Qassem Soleimani, avvenuto circa un anno fa in un raid a Baghdad, il governo iraniano ha chiesto all'Interpol di emettere una "red notice", il più alto livello di allerta, per un Mandato di arresto internazionale nei confronti del presidente uscente degli Stati Uniti Donald Trump e di altri 47 funzionari americani che avrebbero avuto un ruolo nell'operazione. Ad annunciarlo è stato il portavoce della magistratura iraniana, Gholamhossein Esmaili: "La Repubblica islamica dell'Iran – ha spiegato – sta seguendo molto seriamente ...

