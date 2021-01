Mancato arresto Cirillo, reazione del comitato Don Diana e del sindaco di Casal di Principe (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCasal di Principe (Ce) – Il comitato don Peppe Diana ed il sindaco di Casal di Principe, Renato Natale intervengono sul Mancato arresto di Francesco Cirillo, fra i responsabili dell’omicidio di Domenico Noviello, nonostante la definitiva condanna a 30 anni di reclusione. “E’ un fatto che ci getta nello sconforto e accentua la nostra preoccupazione già altre volte espressa sul rischioso calo di tensione nella lotta alla criminalità organizzata. Nel processo per l’omicidio Noviello, il comitato don Peppe Diana è stato parte civile e alla famiglia dell’imprenditore antiracket, noi tutti non abbiamo mai fatto mancare la nostra vicinanza e ora più che mai sentiamo ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutidi(Ce) – Ildon Peppeed ildidi, Renato Natale intervengono suldi Francesco, fra i responsabili dell’omicidio di Domenico Noviello, nonostante la definitiva condanna a 30 anni di reclusione. “E’ un fatto che ci getta nello sconforto e accentua la nostra preoccupazione già altre volte espressa sul rischioso calo di tensione nella lotta alla criminalità organizzata. Nel processo per l’omicidio Noviello, ildon Peppeè stato parte civile e alla famiglia dell’imprenditore antiracket, noi tutti non abbiamo mai fatto mancare la nostra vicinanza e ora più che mai sentiamo ...

